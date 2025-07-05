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Akaryatta ÖTV artışı pompa fiyatına ne kadar yansıyacak?

Bu aydaki ÖTV artışının ortalama pompa fiyatlarına etkisinin yüzde 4,2 olması bekleniyor.

05 Temmuz 2025 | 10:16
Son Güncellenme: 05 Temmuz 2025 | 12:54
Akaryatta ÖTV artışı pompa fiyatına ne kadar yansıyacak?

AA muhabirinin Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hesaplamalarından yaptığı derlemeye göre, akaryakıt ÖTV'sindeki değişikliğin enflasyona etkisi belli oldu.

Akaryakıt ürünlerindeki maktu vergi tutarı, ÖTV Kanunu uyarınca, ocak ve temmuzda TÜİK tarafından ilan edilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirleniyor.

Söz konusu tutarlar da bu kapsamda 3 Temmuz'da yeniden tespit edildi.

Buna göre, ocak-haziran döneminde Yİ-ÜFE'nin yüzde 15,71 artmasıyla yapılan düzenlemenin, akaryakıt pompa fiyatlarına ortalama yüzde 4,2 etki etmesi öngörülüyor. 

Bu artışın temmuz ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin ise 0,14 puan civarında olması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının ana belirleyicisi küresel petrol fiyatları olurken, piyasa beklentileri temmuzda da dezenflasyon sürecinin devam edeceği yönünde.

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