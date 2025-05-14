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Akdeniz'de gece 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14 Mayıs 2025 | 07:50
Son Güncellenme: 14 Mayıs 2025 | 08:01
Akdeniz'de gece 6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." AA
 

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Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
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