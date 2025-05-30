Akdeniz ekonomisi konferansta masaya yatırılacak

“Akdeniz’in Ticareti ve Siyasi Etkileri” başlığını taşıyan bu etkinlik; iş dünyası, diplomasi, ekonomi ve jeopolitik bağlamında Akdeniz havzasını odağına alıyor. Etkinlikte Türkiye'nin bölgede üstlenebileceği stratejik rol ve ticari olanaklar da masaya yatırılacak.

Akdeniz Havzası; Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan dev bir ekonomik ağ oluşturuyor. Dünya ticaretinin yaklaşık %30’u bu bölgedeki deniz yollarından geçerken, Dünya Bankası verilerine göre, bölgesel dış ticaret hacmi 2023 itibariyle 780 milyar dolara ulaştı. 2030’a kadar bu rakamın 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye, bu süreçte hem üretici hem lojistik merkez olarak kritik bir konuma sahip.

5 ÜLKEDE ŞUBE, 10 ÜLKEDE PROJE

2020 yılında kurulan Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği, kısa sürede 215’i aşkın aktif üyeye ulaştı. Mısır, İtalya, Arnavutluk, Fransa ve Cezayir'de açılan şubelerle başlayan uluslararasılaşma süreci, 2025 yılı sonunda 10 ülkeye ulaşmayı hedefliyor. Dernek, Akdeniz çanağındaki ülkelerde sürdürülebilir kalkınma, ticaret ve kültürel yakınlaşma için çeşitli projeleri de hayata geçiriyor.

‘AKDENİZ, TÜRKİYE'NİN SESİ OLMALI’

AÜİD Başkanı Caner Bayer, konferansa ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi;

“Bölgesel liderlik, ekonomik vizyonla başlar. Akdeniz, tarih boyunca kültürlerin, ticaretin ve medeniyetlerin kavşağı oldu. Bugün ise büyük güçlerin yeniden paylaşım savaşı verdiği bir merkez. Türkiye, bu denklemde hem coğrafi hem kültürel üstünlüğü sayesinde doğal bir lider adayıdır. AÜİD olarak, Akdeniz ekonomisinin dinamik yapısını doğru okuyarak, ticari ve diplomatik ilişkilerimizi bu doğrultuda güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Derneğimiz, 2020 yılında Sayın Semih Tufan Gülaltay’ın vizyoner girişimiyle kurulmuş ve bugün bölgesel iş birliklerinin güçlü bir platformu haline gelmiştir. 31 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz konferans, Akdeniz havzasındaki stratejik konumumuzu yeniden hatırlatmak ve çok paydaşlı iş birliğini geliştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor.”

‘EKONOMİK DİPLOMASİ EN GÜÇLÜ ARAÇTIR’

Bayer, “Siyasi etkilerin kalıcı olması, ekonomik iş birlikleriyle mümkündür. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle ticaretimizi güçlendirirken; lojistik, enerji, gıda ve savunma sanayi gibi alanlarda kalıcı ortaklıklar kurmamız gerekiyor. Türkiye, liman altyapısı, genç iş gücü ve girişimcilik ruhuyla bu iş birliklerinin kalbinde yer alabilir. Hedefimiz, barış, refah ve ortak gelecek. Bizler AÜİD olarak sadece ticaret değil, kültürel etkileşimi, bölgesel barışı ve sürdürülebilir kalkınmayı da önemsiyoruz. Mavi Vatan konsepti ile örtüşen bu çaba, Türkiye’nin deniz yetki alanlarını da güvence altına alacaktır. Konferansımız bu perspektifi güçlendirmeye hizmet edecek” dedi.

YENİ İŞ BAĞLANTILARI VE DİPLOMATİK KATILIM BEKLENİYOR

Etkinlik; büyükelçiler, iş dünyasının liderleri ve yatırımcılarla birlikte yeni uluslararası iş birliklerinin doğacağı, ekonomik diplomasiyi merkezine alan bir platform işlevi görecek. Sektörel bazda inşaat, enerji, denizcilik, sağlık turizmi, tarım ve kültür endüstrileri özelinde görüşmeler yapılması planlanıyor.