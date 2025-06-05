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Akdeniz ve Ege'de depremler

Akdeniz'de saat 07.32'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 08.18'de ise merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

05 Haziran 2025 | 08:51
Akdeniz ve Ege'de depremler
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
  • Yine AFAD verilerin göre saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

 

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