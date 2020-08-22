Malatyalı girişimci Ferhat Alaca, iki yıl önce üretim tesisine dönüştürdüğü evde, fanuslar içerisinde yetiştirdiği 2 bin 500 akrepten ilaç sanayisi için sağım yapıyor.

33 yaşındaki Ferhat Alaca, okuduğu yazılardan esinlenerek Türkiye’de nadir olarak yapılan akrep yetiştiriciliğine başlama kararı almış.

“Kara akrep” (Androctonus Crassicauda) ile “Sarı akrep” (Leiurus abdullahbayrami) cinslerini yetiştirmek için yaklaşık 2 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alan Alaca, akrepler için satın aldığı evde 100 metrekarelik tesis kurdu ve doğadan topladığı 300 akreple işe başladı.

Zaman içerisinde sayıları artarak 2 bin 500’e ulaşan akreplerle ilgilil Alaca şunları söylüyor:

ÖZEL ANTİBAKTERİYEL TOPRAK GETİRDİK

“Öncelikle hayvanlarla ilgili bilimsel yazılar okuyordum, araştırıyordum. Hayvanları seviyorum. Akreple ilgili bir bilimsel yazı dikkatimi çekti. İlk başta bu hayvanla alakalı olan izinleri almaya çalıştım ve hepsini aldım. İlk olarak 300 hayvanı beslemeye başlamıştık, şu an 2 bin 500 akrebimiz var.”

Tesis ortamında hayvanlara özel bakım yapıldığına değinen Alaca, “Yurt dışından özel antibakteriyel toprak getirdik. Akrepler kaplara uyum sağladı. Üretime başladıktan sonra da yavrulamaya başladılar ve ürettiğimiz hayvanlar anaç boylara geldiler.” dedi.

Alaca, yetiştirdiği akrepleri kendi tasarladıkları makine ile sağdıklarını ve elde ettikleri zehirlerin ilaç sanayisinde kullanıldığını; şimdilerde ise bu zehirleri yurt dışına ihraç etmek için görüşme yaptıklarını belirtti.

Elindeki türlerin sayısını artırmayı hedeflediğini ifade eden Alaca, “Kovid-19 süreci milli ilacın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Akrep zehri çeşitli ilaçlarda kullanılıyor. Özellikle kanser ilaçlarında kullanılıyor. Ülkemizde de bunu değerlendirebiliriz.” ifadelerini kullandı.