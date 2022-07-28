TRT’nin Zeit’ten aktarığı haberine göre, Rusya’nın doğalgaz arzı önümüzdeki aylarda azalırsa, Almanya tuvalet kağıdı ve karton gibi temel ihtiyaç maddelerinde kıtlıkla karşı karşıya kalabilir.

Bavyera Kağıt Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Schaller’e göre, gaz kıtlığı nedeniyle düşük kapasitede üretim yapmak zorunda kalırlarsa, faaliyet gösteren kağıt fabrikaları karsız hale gelebilecek.

PEKİ NEDEN?

Schaller, kağıt üretmenin çok fazla su, elektrik ve gaz gerektirdiğini belirterek, teknolojinin denenip test edildiğini ve hızlı bir şekilde değiştirilemediğini de sözlerine ekledi. “Şirketimdeki birçok çalışan zaten çok endişeli. Onları suçlayamam. Çünkü ancak yüzde 50 veya 60 üretebilirsek operasyon bizim için bir işe yaramaz. Dürüst olmak gerekirse ben de endişeleniyorum”

YENİ KITLIK TUVALET KAĞIDI OLABİLİR Mİ?

Euronews de Mart 2022’de yayınlanan bir haberde de “Tuvalet kağıdı kıtlığı, enerji krizinin bir sonraki yan etkisi olabilir” yorumu yapılmıştı.

Haberde, “Avrupa’da enerji fiyatları yükseldi ve endüstri uzmanları artık bunun, tuvalet kağıdı da dahil olmak üzere, üretilmesi çok fazla enerji gerektiren ürünlerin kıtlığına yol açabileceği konusunda uyarıyorlar” denilmişti.

Fakat tuvalet kağıdı neden kriz iddiasıyla anılıyor?

Euronews’in haberinde “Tuvalet kağıdı üretmek inanılmaz derecede enerji gerektiren bir işlem. Bir ton kağıt ürünü üretmek ortalama 11.5 gigajul enerji gerektiriyor. Bu miktar, yaklaşık 11.500 fincan kahve yapmak için gereken enerji ile aynı” denilmişti.