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Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Ekim 2024 altın fiyatları...

07 Ekim 2024 | 10:04
Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 911 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 922 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 911 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 643 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler güç kazanmaya devam ederken, bu hafta, ülkede enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin açıklanan istihdam verilerinin ardından azaldığını belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jeopolitik gelişmelerin de takip edildiğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (4 Ekim)
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