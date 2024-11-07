ARA
DOLAR
34,24
0,12%
DOLAR
EURO
36,96
0,59%
EURO
GRAM ALTIN
2936,19
0,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
8852,82
-0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Kasım 2024 altın fiyatları...

07 Kasım 2024 | 11:00
Son Güncellenme: 07 Kasım 2024 | 11:08
Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 922 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 azalışla 2 bin 925 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 922 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 800 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 656 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından karışık bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını belirten analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve Fed'in faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2935,48 0,33%
  • ALTIN ONS 2666,07 0,2%
  • BIST 100 8853,84 -0,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,962 -0,394%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38845 -0,3892%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,86 0,0718%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2458 0,1265%
  • EURO/DOLAR 1,0756 0,1961%
  • EURO/TURK LIRASI 36,9583 0,5749%
  • STERLIN/DOLAR 1,29045 0,13075%
Borsa Haberleri
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Kasım)
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Türk Traktör (TTRAK) 2. temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
New York borsası ralliyle açıldı
SPK Başkanı'ndan GYO, GYF ve temettü yorumları
Sandıktan Trump çıktı, hisse senedi piyasaları yükseldi: Neden?
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Kasım)
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Türk Traktör (TTRAK) 2. temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
New York borsası ralliyle açıldı
SPK Başkanı'ndan GYO, GYF ve temettü yorumları
Sandıktan Trump çıktı, hisse senedi piyasaları yükseldi: Neden?
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL