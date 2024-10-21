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Altında yeni rekor: Gram altın 3 bin TL'yi aştı

ABD seçimlerini çevreleyen belirsizlikler, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve büyük merkez bankalarının faiz indirimlerinin etkisiyle ons altın rekorlarına yeni haftada da devam ediyor.

21 Ekim 2024 | 09:19
Son Güncellenme: 21 Ekim 2024 | 11:46
Altında yeni rekor: Gram altın 3 bin TL'yi aştı

Ons altın bu sabah 2.732,85 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde %0,41 artışla ons başına 2.723 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 3 bin lirayı aştı

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11:40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 3 bin 8 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 111 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 357 liradan satılıyor.

Gümüşte 12 yılın zirvesi 

Spot gümüş %1,4 artışla ons başına 34,11 dolara yükselerek 2012 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda da yüzde 1,04 artışla 34,06 seviyesinde.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Mevcut piyasa ortamı, faiz oranlarının güneye doğru hareket etmesi ve artan jeopolitik risklerden oluşuyor - her iki cephede de altına uygun bir senaryo. Altın için, 2.800 dolar uygun bir yılsonu hedefi olarak görünüyor. Bazı karları kilitleme isteği olacak ve bu da ani yükselişi yavaşlatabilir” dedi.

Bununla birlikte Waterer, herhangi bir geri çekilme olması durumunda alıcıların daha iyi giriş noktaları için kenarda bekleyeceğini beklediğini söyledi. (Foreks) 

 

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