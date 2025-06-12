Ankara'da LGS sınavına girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı 15 Haziran Cumartesi günü, EGO Genel Müdürlüğü öğrencilerin sınav yerlerine sorunsuz ulaşımı için kapsamlı tedbirler aldı. Yapılan açıklamaya göre, LGS adaylarının herhangi bir aksaklık yaşamaması adına tüm hazırlıklar tamamlandı.

Sınav günü yaşanabilecek olası mağduriyetleri önlemek amacıyla, 10 farklı güzergahta toplam 20 ilave otobüs servisi planlandığı bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetleri, sınav günü özel bir kolaylık sağlayacak. Buna göre, sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

İlave servis güzergahları ve saatleri hakkında detaylı bilgiye "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.