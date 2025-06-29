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Ankara'da toplu taşıma için yeni uygulama: 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğüne bağlı metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmaların ücretsiz olacağını bildirdi.

29 Haziran 2025 | 02:40
Ankara'da toplu taşıma için yeni uygulama: 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor

ABB'den yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve başkentlilerin toplu taşıma hizmetinden kesintisiz bir şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla, 1 Temmuz'dan itibaren kent genelinde ücretsiz aktarma uygulanmaya başlanacak.

Yeni uygulama kapsamında, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman'da otobüs-metro ring hattı hizmete alınacak.

Yeni ring hatları, 1 Temmuz, 21 Temmuz ve 18 Ağustos 2025'te üç etap halinde hizmete girecek.

1 Temmuz'da Dışkapı Metro İstasyonu'na "405-1, 415-1, 418-1, 443-1, 446-1, 461" numaralı hatlar, Bilkent Metro İstasyonu'na ise "530-1, 611-1, 612-1, 632-1, 641-1" numaralı hatlar düzenli ring seferlerine başlayacak. Ayrıca, Tarım Bakanlığı Metro İstasyonu'na da aktarma imkanı sağlanacak.

62-64 YAŞINDAKİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

ABB Meclisi kararıyla 62-64 yaş arasındaki vatandaşlar, kişiselleştirilmiş akıllı ulaşım kartlarıyla 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüslerini, metro ve Ankaray'ı ücretsiz kullanabilecek.

Açıklamada uygulamaya ilişkin görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürü Adem Yılgın, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Ankara'nın yoğun bir göç aldığını belirtti.

Yılgın, son bir yılda yüzde 16,5 artışla 396 bin aracın Ankara trafiğine katıldığını ve mesai saatleri çıkışında yoğun bir trafik oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"EGO otobüslerimiz bünyesinde ilk aktarmalarımız otobüsten raylıya, raylı sistemden otobüse ücretsizdir. Uygulama 1 Temmuz itibarıyla 12 güzergahta başlayacak. İlerleyen süreçte üç farklı noktada 44 güzergahta uygulamayı tamamlamış olacağız. Uygulama neticesinde Çubuk'tan binen bir vatandaşımız Çayyolu'na kadar tek biletle, metro ring hatlarını kullanarak ücretsiz seyahat etme hakkına sahip olacak. Metro ring hatlarımızı kullanan vatandaşlarımızdan aktarma ücreti alınmayacak ve bu uygulama sadece EGO otobüslerimizde geçerli olacak."

Vatandaşlar, hareket saatleri ve güzergah bilgilerine EGO CEP'te mobil uygulaması ile "www.ego.gov.tr" adresinde yer alan Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

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