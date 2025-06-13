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Ankara'da toplu taşımada ücretsiz aktarma dönemi: 1 Temmuz'da başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Kent içi trafiği rahatlatacak uygulamamız 1 Temmuz itibarıyla başlıyor." dedi.

13 Haziran 2025 | 15:31
Ankara'da toplu taşımada ücretsiz aktarma dönemi: 1 Temmuz'da başlıyor

Yavaş, Mamak Metrosu olarak da bilinen Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın temel atma töreninde konuştu. Tamamı yer altından geçecek hattın 7,46 kilometre uzunluğunda olacağını söyleyen Yavaş, "Bu hat üzerinde 8 istasyonumuz yer alacak. Bu güzergah tamamlandığında günde yaklaşık 300 bin yolcunun seyahati kolaylaşacak. Bu, yalnızca bir metro hattı değil, bölge ulaşımı için büyük bir rahatlama anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Yavaş, hat ile Mamak'a çok fazla yatırım geleceğini belirterek "İlk ihalemizi 15 Ocak 2024'te yaptık. Ancak gelen teklifler beklenenin çok üzerindeydi. En düşük teklif, 575 milyon avronun üzerindeydi. Bu rakam kamu kaynaklarını koruma ilkemizle bağdaşmadığı için ihaleyi iptal ettik. 22 Kasım 2024'te çıktığımız ihalede 387 milyon avro eşdeğerinde teklif aldık. Bu yeni teklif, öncekine göre 6,7 milyar lira daha düşüktü. Ciddi oranda tasarruf sağlandı." diye konuştu.

EGO Genel Müdürlüğünün bünyesindeki ulaşım araçlarının ring hatlarını çoğalttıklarını kaydeden Yavaş, şöyle devam etti:

"Ücretsiz aktarma uygulamasına geçiyoruz. Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Kent içi trafiği rahatlatacak uygulamamız 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Ayrıca pik saatlerde daha indirimli biniş çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 44 yeni hat ve mevcutlarla birlikte 209 hattın metro istasyonlarına ring yapması sağlanacak. Böylece hem otobüs servis süreleri kısalacak hem de daha sık aralıklarla fazla servis verilebilecek."

Mansur Yavaş, özellikle Bakanlıklar, Kızılay, Sıhhiye ve Ulus hatlarında sefer yapan 1500 civarındaki servisin kent merkezine girişlerini engellemek için denemelere başlayacaklarını bildirdi.

Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'na desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e ve emeği geçenlere teşekkür eden Yavaş, hattın hayırlı olmasını diledi.

Törene, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, davetliler ve vatandaşlar katıldı. AA

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