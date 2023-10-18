ARA
Bist 100
7842,66
-3,36%
Bist 100
Dolar/TL
28,0102
0,2568%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5038
-0,1602%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0533
-0,4089%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1755,89
1,59%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Araba almak isterken 850 bin TL dolandırıldı, bir uyarısı var

Araba almak isterken 850 bin TL dolandırıldı, bir uyarısı var

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi, internet sitesinde ilanı verilen ikinci el otomobili satın almak isterken 850 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

18 Ekim 2023 | 17:30
0
Araba almak isterken 850 bin TL dolandırıldı, bir uyarısı var

Sinan Temel (43) gazetecilere, bir internet sitesinde ilanını gördüğü otomobili satın almak için İstanbul'daki ilan sahibi Y.K. ile telefonla görüştüğünü söyledi.

Aracı alması için İstanbul'daki kuzenine vekalet verdiğini aktaran Temel, noter işlemleri sırasında kendisine verilen hesaba 850 bin lira yatırdığını ancak Y.K'nin, hesabına para yatmadığını öne sürdüğünü anlattı. Satış işlemi gerçekleşmediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Temel, şöyle konuştu:

'BAŞKASININ HESABINA PARA YATIRMAYIN'

"Vekalet verdiğim kuzenim İstanbul'da aracı ekspertize götürdü, pazarlığı yaptık. Notere gidildiğinde IBAN istedik. Bize başka kişinin IBAN numarası verildi, parayı yatırdık. Noterde imza aşamasındayken araç sahibi 'Para hesabıma yatırılmadan satışını veremem' deyince bir şey yapamadık. Savcılığa başvurduk. 850 bin lira para yatırdım. Başkaları da mağdur olabilir. Bunların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Araç sahibinin kendisine ait hesap numarası dışında hiçbir yere para yatırmayın."

Savcılık, şikayet üzerine olaya ilişkin soruşturma başlattı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 1755,89 1,59%
  • ALTIN ONS 1949,8 1,39%
  • BIST 100 7842,66 -3,36%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,0102 0,2568%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5038 -0,1602%
  • EURO/USD 1,0533 -0,4089%
  • INGILIZ STERLINI 1,21484 -0,28318%
  • JAPON YENI 149,821 0,004%
  • KANADA DOLARI 1,37009 0,36922%
  • RUS RUBLESI 97,475 -0,5611%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zeka ve 185 dolarla kurdukları işi 150 bin dolara sattılar
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
BMGK acil toplanacak
BMGK acil toplanacak
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
GERİ
İLERİ
Yapay zeka ve 185 dolarla kurdukları işi 150 bin dolara sattılar
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
Honda Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerindeki ekim kampanyasını duyurdu
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor
İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu (2023)
Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 90 arttı... 3 büyük ilde değişim oranları
BMGK acil toplanacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL