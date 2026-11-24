Altın piyasasında geçen hafta yaşanan sert kayıpların ardından yeni haftada toparlanma eğilimi öne çıktı. Doların zayıflamasının da etkisiyle pazartesi günü yüzde 4'e yakın değer kazanan altının haftanın ikinci işlem gününde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Peki, altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? 24 Kasım 2026 Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? Ons altın ne kadar? İşte altın piyasasında son durum...