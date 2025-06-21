Araç muayenelerinde alınan kredi kartı komisyonu için iade talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, nisan itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 32 milyona yaklaştığına ve 10 milyondan fazlasını ticari araçların oluşturduğuna dikkati çekti.

Ulaşım sektöründeki taksi, kamyon ve otobüs gibi ticari araçları ilk bir yıldan sonra her sene muayene ettirme yükümlülüğünün bulunduğunu belirten Palandöken, her yıl daha da yükselen araç muayenesi ücretlerinin hem ulaştırma sektöründeki esnafı hem de araç muayenesi gelen vatandaşları zorladığını ifade etti.

Araç muayene ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre artış gösterdiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Araç muayenesini bir gün geç yaptırınca hemen tüm araç sahiplerinden yüzde 5 gecikme bedeli alınıyor. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlarımız, ödemelerini kredi kartıyla yaptıklarında ortalama 150-200 lira komisyon farkı kesiliyor. Farkın vatandaştan tahsil edilmesi, adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Ayrıca bu ek ücretin muayene randevusu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi doğru değil. Bugün bir bakkaldan ekmek, beyaz eşyacıdan buzdolabı veya konfeksiyondan elbise alındığı zaman kimse komisyon ödemiyor çünkü kredi kartı kalkarsa ticari hayat biter.

Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmeli. Alınan ek ücretler iade edilmeli ve denetimler artırılmalı."