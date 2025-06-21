ARA
DOLAR
39,67
0,14%
DOLAR
EURO
45,70
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
4295,84
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9203,37
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Araç muayenelerinde alınan kredi kartı komisyonu için iade talebi

Araç muayenelerinde alınan kredi kartı komisyonu için iade talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayenelerinde kredi kartıyla ödemelerden alınan komisyonun haksız olduğunu, iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

21 Haziran 2025 | 13:23
Araç muayenelerinde alınan kredi kartı komisyonu için iade talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, nisan itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 32 milyona yaklaştığına ve 10 milyondan fazlasını ticari araçların oluşturduğuna dikkati çekti.

Ulaşım sektöründeki taksi, kamyon ve otobüs gibi ticari araçları ilk bir yıldan sonra her sene muayene ettirme yükümlülüğünün bulunduğunu belirten Palandöken, her yıl daha da yükselen araç muayenesi ücretlerinin hem ulaştırma sektöründeki esnafı hem de araç muayenesi gelen vatandaşları zorladığını ifade etti.

Araç muayene ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre artış gösterdiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Araç muayenesini bir gün geç yaptırınca hemen tüm araç sahiplerinden yüzde 5 gecikme bedeli alınıyor. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlarımız, ödemelerini kredi kartıyla yaptıklarında ortalama 150-200 lira komisyon farkı kesiliyor. Farkın vatandaştan tahsil edilmesi, adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Ayrıca bu ek ücretin muayene randevusu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi doğru değil. Bugün bir bakkaldan ekmek, beyaz eşyacıdan buzdolabı veya konfeksiyondan elbise alındığı zaman kimse komisyon ödemiyor çünkü kredi kartı kalkarsa ticari hayat biter.

Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmeli. Alınan ek ücretler iade edilmeli ve denetimler artırılmalı."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4295,84 0,05%
  • ALTIN ONS 3367,85 -0,08%
  • BIST 100 9203,37 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,107 0,407%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37365 0,26276%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,3997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6739 0,1355%
  • EURO/DOLAR 1,1522 0,2114%
  • EURO/TURK LIRASI 45,7013 0,3465%
  • STERLIN/DOLAR 1,3449 -0,14441%
Borsa Haberleri
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL