Aralık ayının zam şampiyonları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay konut sigortasındaki artışı yüzde 18,26 ile ilaçlar, yüzde 14,26 ile sağlık sigortası, yüzde 10,42 ile sudaki artış izledi.

Aralık 2022'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,25 ile kuzu eti, yüzde 7,99 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,5 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında gerçekleşti. Bunu yüzde 4,84 ile çocuk giyim, yüzde 3,58 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 3,36 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç),