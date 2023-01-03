ARA
Bist 100
5675,04
0,25%
Bist 100
Dolar/TL
18,7383
0,1344%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7432
-1,0715%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0535
-1,2337%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1103,76
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Aralık ayının zam şampiyonları

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2022'de en fazla fiyat artışı yüzde 79,26 ile konut sigortasında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.

03 Ocak 2023 | 10:50
0
Aralık ayının zam şampiyonları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay konut sigortasındaki artışı yüzde 18,26 ile ilaçlar, yüzde 14,26 ile sağlık sigortası, yüzde 10,42 ile sudaki artış izledi.

Aralık 2022'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,25 ile kuzu eti, yüzde 7,99 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,5 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında gerçekleşti. Bunu yüzde 4,84 ile çocuk giyim, yüzde 3,58 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 3,36 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç),

İlgili Haberler
Memur ve emekli için kritik gün
Memur ve emekli için kritik gün
Son dakika: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Memur-Sen'den 'ek zam' talebi
Memur-Sen'den 'ek zam' talebi
0
  • ALTIN GRAM - TL 1103,76 0,39%
  • ALTIN ONS 1832,1 0,26%
  • BIST 100 5675,04 0,25%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7383 0,1344%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7432 -1,0715%
  • EURO/USD 1,0535 -1,2337%
  • INGILIZ STERLINI 1,19377 -0,91592%
  • JAPON YENI 130,706 -0,015%
  • KANADA DOLARI 1,36333 0,455%
  • RUS RUBLESI 73,05 -6,3462%
Günün En Çok Okunanları
Memur ve emekli için kritik gün
SGK'dan kamu görevlileri için emeklilik başvurusu açıklaması
Ziraat ve Halk Bankası çalışanlarının zam oranı belli oldu
2023 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL