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ASELSAN'dan 71,9 milyon dolarlık yeni anlaşma

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamayla yeni iş ilişkisini açıklamış oldu. ASELSAN ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı.

02 Temmuz 2025 | 10:21
Son Güncellenme: 02 Temmuz 2025 | 10:29
ASELSAN'dan 71,9 milyon dolarlık yeni anlaşma

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri'nin tedarikine yönelik tutarı 71 milyon 886 bin 91 dolar olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri'nin tedarikine yönelik 71 milyon 886 bin 91 dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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