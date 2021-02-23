Atasun Optik Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Aydın, bu yıl 35 milyon liralık yatırım yapacaklarını ve 100 kişilik yeni istihdam sağlayacaklarını belirterek, “2023 hedefimiz 286 olan mağaza sayımızı 500’e ulaştırmak ve ciromuzu 2 katına çıkarmak.” dedi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de gözlük pazarının dünya ile kıyaslandığında oldukça küçük olduğunu, güneş gözlüğü ve optik dahil toplamda 5 milyar liralık bir büyüklüğün bulunduğunu bildirdi.

Türkiye ile kıyaslandığında Almanya pazarının yaklaşık 10 kat, İngiltere’nin ise 8 kat büyüklükte olduğunu kaydeden Aydın, “İtalya ve İspanya nüfusu Türkiye’den az olmasına rağmen gözlük pazar büyüklükleri Türkiye’nin yaklaşık 4 katı. Polonya, Türkiye’nin yarısı kadar nüfusa sahip ancak pazar büyüklüğü Türkiye ile aynı.” ifadelerini kullandı.

Aydın, bu verilerin Türkiye’nin potansiyelini gösterdiğini belirterek, “Dolayısıyla Türkiye, içinde barındırdığı güçlü potansiyelle gözlük üretiminde bir üs olmaya aday. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte doğru adımların atılmasıyla önemli bir büyüme oranı yakalanabilir.” açıklamasında bulundu.

“Türklerin yüzde 15-20’si, Almanların yüzde 63,5’i gözlük kullanıyor”

Atasun Optik CEO’su Aydın, Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 15-20’sinin gözlük kullandığını belirterek, bu oranın Almanya’da yüzde 63,5, İngiltere’de yüzde 59, İtalya’da yüzde 51,5, İspanya’da yüzde 55, Polonya’da ise yüzde 53 olduğunu bildirdi.

Bu durumun Türklerin gözlerinin sağlam olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Aydın, şu bilgileri verdi:

“Şu anda Türkiye’de yaklaşık 7 bin tane optik mağazası var. Bunların yüzde 85’i bireysel optikçiler, yüzde 15’i ise zincir mağazalar. Zincir mağaza sayısının yüksek ve regülasyonların çok daha esnek olduğu Almanya’da 11 bin 600, İtalya’da 10 bin, İngiltere’de 8 bin, İspanya’da ise 9 bin 700 optikçi bulunuyor. ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde müşteriler, dijital kanallardan randevu alıp, bir optik mağazasına giderek göz muayenesi olabiliyor. Türkiye’deki regülasyonlara göre bunu yapmamız mümkün değil. Bu alandaki düzenlemelerin Türkiye’de de sektörün önünü çok açacağına inanıyoruz.”

“Bu yıl 35 milyon lira yeni yatırım yapacağız”

Nihat Aydın, GrandVision’un 44 ülkedeki faaliyetlerinin bir parçası olarak Türkiye pazarına 2007’de adım attıklarını anımsatarak, salgına rağmen yatırımlarına devam ederek ülke genelinde 22 yeni mağaza açtıklarını bildirdi.

Geçen yıl yüzde 30’u dijital dönüşüme olmak üzere 20 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Aydın, salgın öncesi döneme göre online güneş gözlüğü satışında yüzde 139 büyüme yakaladıklarını aktardı.

Aydın, bu yıl 35 milyon liralık yatırım yapacaklarını ve 100 kişilik yeni istihdam sağlayacaklarını belirterek, “2023 hedefimiz 286 olan mağaza sayımızı 500’e ulaştırmak ve ciromuzu 2 katına çıkarmak.” açıklamasında bulundu.