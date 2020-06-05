Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Albayrak, “İki günde Emlak Konut talebinde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı, 2 günde 15 bini geçti.” dedi. İstihdam kalkanı paketi hazırlığının yapıldığını açıklayan Albayrak, “Çizilen çerçevenin ilk defa bu kadar geniş olduğu bir çalışma olacak” diye konuştu.

Toplantıda yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

Çalışma Bakanlığı’nda istihdamla ilgili geniş kapsamlı bir paket hazırlığı var. İstihdam kalkanı paketi hazırlığı yapıyoruz. Çizilen çerçevenin ilk defa bu kadar geniş olduğu bir çalışma olacak

Dünya tarihinde görülmemiş ilginç ve tarihi bir süreçten geçiyoruz. Salgında Türkiye en az etkilenen ülkelerden biri. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrıştığımız 3 ayı geride bırakıyoruz. Bardağın içindeki suyun artmaya başladığı normalleşme dönemine girildi.

Mali disiplin her zaman kırmızı çizgimiz ancak olağanüstü dönemden geçerken bütçe açığı performansı öncelik değil. Öncelik istihdamı muhafaza etmek.

Türkiye ilk defa enflasyon-faiz-kur denkleminde benzer ülkelere göre kontrolü kaybetmediği bir süreç tecrübe etti. Dolarizasyonun tersine döndüğü bir sürece giriyoruz.

Ülkenin döviz kapasitesi ne kadarsa döviz rezervi o kadardır, sistemin döviz ihtiyacı döviz harcaması kadar…

Dövizle borçlanma son bir yılda düştü, döviz borçluluğu TL’ye dönüyor.

SWAP AÇIKLAMASI

Swap konusu o kadar anlaşılmamış ki herkes bir tarafını konuşuyor. Swap normalleşme sürecinin önemli araçlarından biri olacak, süreç başladı. Swap konusunda Merkez Bankası çok yoğun teknik çalışmalar yürütüyor

Enflasyonda 8,5 hedefi hala gerçekleşebilir bir hedef. Enflasyonda temmuzla birlikte trend aşağı yönlü. Güçlü disiplinin meyvesini almaya başlayacağız bu da faiz manasında maliyetleri olumlu etkileyecektir

KONUT KREDİLERİNE YOĞUN TALEP

İki günde Emlak Konut talebinde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı, 2 günde 15 bini geçti. yor. Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti

Devlet olarak kampanyadan çıkarmak dahil net tavır ortaya koyacağız, devir fırsatçılık yapma devri değil.