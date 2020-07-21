Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter’dan videolu açıklamada bulundu. Bakan Albayrak “Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor.

Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor.

HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak. pic.twitter.com/gQ6tOFC4cA

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2020