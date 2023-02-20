Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, F-16 uçaklarıyla ilgili ABD Kongresinde bazı senatörlerin yazdığı mektuptan haberdar olduklarını, heyetleriyle Kongre üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "ABD yönetimi de kararlı bir şekilde duruş sergiler ve Kongre üzerinde birlikte çaba sarf edersek bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Birbirinden bağımsız iki konunun yani özellikle iki ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru olmaz, adaletli de olmaz. İkisi farklı konu. İkisinin de şartları var. Kendi temelinde devam eden müzakereler var. Mutabakat zaptı var. Dolayısıyla ikisini birbirine şart koşmak doğru bir yaklaşım olmaz. Ya da şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız da zaten mümkün olmaz. Elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım. Bu konuda ortak duruş sergilemek yani Türkiye ve ABD yönetimi olarak bence kritik öneme haizdir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası hiçbir savaş gemisinin boğazlardan Karadeniz'e geçmesine izin vermediklerini hatırlattı ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye yaptırımlara katılmıyor. Tek taraflı yaptırımlara katılmıyoruz biz. BM tarafından alınan kararlara uyuyoruz elbette. Toplantıda bazı alanlarda nasıl işbirliği yapabileceğimizi de konuştuk. Biz ABD ve AB yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine, yaptırımların baypas edilmesine izin vermeyeceğimizi başından beri net bir şekilde söylüyoruz ve izin de vermiyoruz."

Blinken: Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 tedariği için desteği sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu süreci konusunda Blinken, "Biden yönetimi Türkiye’ye F-16’ların modernizasyonu ve satışı konusunda son derece güçlü destek veriyor. NATO müttefiği ve dost bir ülke olarak, ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye’nin en yüksek sınıflarda faaliyet göstermesi çok önemli. NATO bünyesinde ortak harekat kabiliyetlerimiz çok önemli." dedi.

F-16 satışı ve modernizasyonu konusunda Kongreye resmi bildirimde bulunmadan özel olarak bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirten Blinken, şu anda bu süreç konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Blinken, iki ülke arasında uzun zamandır devam eden savunma ve güvenlik bağlarına işaret ederek, "Başkan Biden’ın her zaman söylediği gibi, bizim için Türkiye ve NATO’nun ortak harekat kabiliyeti son derece önemli." ifadesini kullandı.

YPG/PKK

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya vermiş olduğu destekle ilgili bir soru üzerine Blinken, "Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Eminim Türkiye de bizim DEAŞ konusundaki güvenlik endişelerimizi de aynı şekilde anlıyordur." dedi.

Blinken, DEAŞ'ın tekrar alan kazanmasının engellenmesi konusunda Türkiye ile çalıştıklarının altını çizerek, "Her iki konuya da, her iki endişeye de aynı şekilde yanıt veriyoruz. " dedi.

Çin'i uyardıklarını anımsattı

Çin'in Rusya ile Ukrayna savaşı konusunda işbirliği ihtimaline ilişkin Blinken, "Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı konusunda özellikle silah desteği sağlama düşüncesinden dolayı endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminin savaşın başından beri Çin'i bu konuda uyardığını anımsatan Blinken, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile görüşmesinde de bu konunun gündeme geldiğini ancak Çin'e nasıl yanıt verileceği konusunda henüz bilgi veremeyeceğini belirtti.

Blinken, Çin'in Rusya'ya doğrudan silah desteği vermesinin bu ülkenin diğer ülkelerle de ilişkilerini etkileyebileceği uyarısında bulundu.