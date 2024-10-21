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Bakan Işıkhan'dan yenidoğan çetesi ve kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yenidoğan soruşturmasındaki hastanelere dair, "Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı" dedi.

21 Ekim 2024 | 12:44
Son Güncellenme: 21 Ekim 2024 | 13:50
Bakan Işıkhan'dan yenidoğan çetesi ve kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, FETÖ elebaşının ölümü ile ilgili, "Alçak örgütün elebaşının devletimize, milletimize, dinimize ihanet ettiğini, verdiği zararları unutmayacağız." açıklamasında bulundu.

Yenidoğan soruşturması

"Bakan, yenidoğan soruşturmasındaki hastaneler ile ilgili, "Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şöyle:

Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz. 

Özel hastanelerin fatura ve reçete incelemesinde, yapay zekada da yararlanılacak.

Kıdem tazminatı 

Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun.

Asgari ücret açıklaması 

Bakan Işıkhan: "(2025 asgari ücreti) Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.

Belediyelerin SGK prim borcunun tahsili

Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz.

"Prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız"

"Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız."

"İki, üç aylık dönem içerisinde bir sistem kurulması önemli"

"SGK'nın teknolojik altyapısını saat başı çalışma sistemine uydurmak zorundayız. Ocak ayından başlayarak iki, üç aylık dönem içerisinde bir sistem kurulması önemli."

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