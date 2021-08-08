Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari’nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini duyurdu.

Koca twitter mesajında “Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!” dedi.