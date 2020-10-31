İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, arama kurtarma çalışmalarının 9 binada tamamlandığını, 8 binada devam ettiğini kaydetti. Kurum, şuana kadar 100 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir’deki depremle ilgili, “Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor.” dedi.

Bakan Kurum, “17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8’inde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kurum, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapılacağını söyledi.

“56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda” *

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Kurum, “Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak.” diye konuştu.

Bakan Kurum, “56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD’la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı.” dedi.

Kurum, yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlara kira yardımı yapılacağını söyledi.

Karaismailoğlu: Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakilere ulaşmak *

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, enkaz altındakilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi. Tüm kurum ve ekiplerle deprem bölgesinde olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Maalesef kayıplarımız bizi üzüyor. Amacımız en kısa zamanda enkazı kaldırmak, enkaz altındakilere ulaşmak. Bütün ekiplerimiz ve kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde. İnşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Arazide çok hassas ve titiz bir çalışma var. Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakilere ulaşmak. Biz de buradayız, bu işleri koordine etmek ve arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için.”

Soyer: Uyumlu şekilde çalışmaya devam ediyoruz *

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir’in yanında olan tüm bakanlara ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Belediye olarak tüm imkanlarını AFAD’ın koordinasyonuna sağladıklarını belirten Soyer, şunları kaydetti:

“Uyumlu şekilde çalışmaya devam ediyoruz, tüm bu süreç boyunca. Enkaz kurtarma çalışması profesyonel arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. Tecrübe sahibi uzman arkadaşlarımız ne yapacaklarını biliyorlar, onları mümkün olduğu kadar izliyoruz. Bunun dışında sokakta devam eden bir hayat var. Vatandaşlarımız dün geceyi dışarıda geçirdi. Binlerce vatandaşımız dışarıda yaşamaya başladı. Dolayısıyla bizim organize etmemiz gereken başlık o. Orada yapılacak çok şey var. Bu iş birliğinin, uyumun buna muktedir olacağını düşünüyorum.”

Bakan Gül: Kardeşliğimizi suistimal etmek isteyenlere adalet izin vermeyecek *

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, İzmir depremiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlara ilişkin, “Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir.” ifadelerini kullandı.