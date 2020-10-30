Son dakika: Bugün saat 14.51’de Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren deprem başta İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedildi. AFAD’tan yapılan açıklamada depremde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 419 kişinin yaralandığı duyuruldu. Deprem sonrası 107 artçı kaydedildi. Saat 17.15’te ise Ege Denizi’nde Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir’deki deprem sonrası enkazda arama çalışmaları devam ediyor. İşte İzmir’deki depremde son durum ve son haberler:

İZMİR’DEKİ DEPREMDEN SON DAKİKA HABERLERİ *

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İzmir’deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız.” mesajını paylaştı.

İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020

19.45: AFAD’ın son bilgilendirmesi şöyle:

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km’dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 107 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 419 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelinde AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ayrıca JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan 3 askerî kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli ile araç ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 64 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 12.593 ikram malzemesi ve 25.500 kişiye hizmet verebilecek 3 mobil mutfak ve 3 sahra tipi mutfak bölgeye gönderilmiştir. 12.708 kişiye çorba dağıtımı yapılmaktadır.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

AFAD: “Ege Denizi’nde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz”

17 yaşındaki Umut enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

İzmir’in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak’ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 1 kişinin daha çıkarılmasıyla sağ kurtulanların sayısı 4’e ulaştı.

İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi. Köşger şu açıklamalarda bulundu: “İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar’da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok. Bütün binalara ulaşılmış durumda.”

AFAD, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin yaralandığını açıkladı. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre, 1’i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 152 vatandaşımız da yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir.”

AA: İzmir’in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak’ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.

Kandilli Genel Müdürü’nden kritik uyarı: 6 civarında artçılar bekleyebiliriz

Soyer: 20’ye yakın binada yıkım ihbarı var *

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, 20’ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu bildirdi. Soyer, deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirtti, ekiplerin bu nedenle sıkıntı yaşadığını aktardı.

Seferihisar’da sokaklar sular altında kaldı *

Deprem sonrası İzmir’in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesi yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Deprem sonrası çekilen deniz suyu bir süre sonra tekrar yükseldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili olarak şunları söyledi: “Bornova ve Bayraklı’da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD’ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız.”

Deprem sonrası AFAD’dan 2 önemli uyarı

Bakan Albayrak’tan İzmir’deki depreme ilişkin açıklama

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR *

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD verilerine göre Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıklarında saat 14.51 sularında 6.6 büyülüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yaklaşık 15 saniye sürdü.

Deprem Ege ve Marmara Bölgesinde İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik gibi pek çok ilde hissedildi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı.

6 BİNA İÇİN YIKILMA İHBARI GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir”

Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi⁰⁰Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir⁰⁰Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020

Bayraklı Belediye Başkanı: 10’a yakın yıkılmış bina ihbarı var

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “10’a yakın yıkılmış bina ihbarı var. Birçok binamızda hasar var. Zeminin sağlam olmadığı bölgelerde hasarlarımız var. Vatandaşlarımız sokakta. Trafik kilitlenmiş durumda. Bütün ekiplerimiz seferber” açıklaması yaptı.

AFAD’dan uyarı: Hasarlı binalara girmeyin *

AFAD’dan yapılan uyarıda, “İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir” denildi.

Deprem İstanbul’da da hissedildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. İstanbul’da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, “Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Öte yandan depremin Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te de hissedildiği bildirildi.

AFAD’ın paylaştığı bilgiler şöyle: