ARA
Bist 100
4692,45
-2,5%
Bist 100
Dolar/TL
19,2035
0,1345%
Dolar/TL
Euro/TL
20,8653
0,3388%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0866
0,2121%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1221,26
0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Nebati'den enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin ve milletin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerlediklerini belirterek, "Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

03 Nisan 2023 | 11:48
Son Güncellenme: 03 Nisan 2023 | 12:03
0
Bakan Nebati'den enflasyon değerlendirmesi

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 yılını, üst üste gelen ve çok boyutlu küresel krizlerin gölgesinde, maalesef yüksek enflasyon baskısıyla geçirdiklerini vurguladı.

Yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin farkında olduklarının altını çizen Nebati, bu sebeple enflasyonla mücadeleden hiçbir şekilde taviz vermediklerini ifade etti.

Nebati, bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösterdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz. Nitekim, küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı ekim ayında yüzde 85'lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir. Ancak asıl önemlisi, Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Ekonomimiz, dinamik yapısını, üretim artışlarını ve büyüme trendini enflasyonla mücadeleye kurban etmemiştir. Bizler, asla kolaycılığa kaçmadan yüzeysel çözüm önerilerine kulak asmıyor, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerliyoruz. Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."

İlgili Haberler
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Martta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Martta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
0
  • ALTIN GRAM - TL 1221,26 0,57%
  • ALTIN ONS 1977,97 0,43%
  • BIST 100 4692,45 -2,5%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2035 0,1345%
  • EURO/TURK LIRASI 20,8653 0,3388%
  • EURO/USD 1,0866 0,2121%
  • INGILIZ STERLINI 1,23861 0,45499%
  • JAPON YENI 133,035 -0,18%
  • KANADA DOLARI 1,34705 -0,36244%
  • RUS RUBLESI 78,751 0,9628%
Günün En Çok Okunanları
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
“Normalleşmek için mücadele veriyoruz”
GERİ
İLERİ
'Aptal' telefonlar ABD'de yükselişte: Peki, neden?
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... Bu yılki üretim hedefi 40 kilo
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta
1396 araç otoparka çekildi: 'Hayatımın en zor görevi..."
Seçim portföyünde hisse ve altın öne çıkıyor
Aracı kurumlar 2023 stratejileri
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL