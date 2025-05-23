Bakan Şimşek: Dezenflasyon programı rayında

Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 68. Genel Kurul Toplantısı'ndaki konuşmasında küresel ekonomi, Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OVP'nin bankacılık sektörü tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğini bildiren ve bu destek için sektöre teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ekonomik aktörlerin birçoğunda olduğu gibi, bankacılık sektörü de programın bir takım yan etkilerini hissediyor. Bu da normal çünkü hep birlikte daha iyisi için çabalarken, geçici bir takım yan etkileri tabii ki yönetmemiz, tolere etmemiz gerekiyor. Bankacılık sektörümüzün piyasa değerlemesi program öncesine göre bugün neredeyse ikiye katlanmış durumda. Karlılık gibi birtakım hususlarda henüz arzulanan noktada değil ama piyasanın değerlendirmesi çok olumlu. Eğer bugün bankacılık sektörünün piyasa değerinin defter değerine oranı 0,6'dan 1,1'in üzerine çıkmışsa, bu aslında piyasanın programı ve bankacılık sektörünün geleceği ile ilişkin değerlendirmesinin oldukça yapıcı olduğunu gösteriyor."

Konuşmasında OVP'nin etkileri ve içeriği hakkında da bilgi veren Şimşek, OVP'nin rayında gittiğini, programın özünün fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarını olmazsa olmaz şeklinde nitelendirdi.

Şimşek, son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların dezenflasyon programına etkileri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomi yönetimi olarak yıl sonu enflasyonun tahmin aralığı içerisinde gerçekleşeceğine samimi bir şekilde inanıyoruz ve bunun gerçekleşmesi için de ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kısa vadede, beklentilerde sınırlı bir kötüleşme ile karşı karşıyayız, TL'de çok cüzi bir değer kaybı oldu ama kur geçişkenliğinin zayıfladığını da biliyoruz. Dün Merkez Bankası Başkanımız bunları vurguladı. Öte yandan, finansal koşullar daha sıkı ve petrol fiyatları önemli ölçüde düştü.

Bu iki faktör de enflasyonu sınırlıyor, aşağıya çekiyor. O nedenle biz bugün itibarıyla dezenflasyon programının rayında olduğunu, öngördüğümüz çerçevede devam ettiğini ve programın kararlı bir şekilde uygulanacağının altını tekrar çizmek istiyorum. Hem bankacılık sektörünün hem de reel sektörün hesabını ona göre yapmasında fayda görüyorum. Programımız özel sektör için rehber niteliğinde ama sonuçları itibarıyla dikkate alınmasının reel sektörün menfaatine olduğunu burada hatırlatmak istiyorum."

‘MAL ENFLASYONUNDA AŞAĞI YÖNLÜ TREND DEVAM EDECEK’

Bakan Şimşek, hizmet enflasyonunda da ciddi bir şekilde gerileme başladığını belirterek, temel mallarda ve mal enflasyonunda yüzde 20 ile yüzde 30 aralığına gelindiğini vurguladı.

"Bu aşağı yönlü trend güçlü bir şekilde devam edecek çünkü para politikası çok güçlü bir şekilde dezenflasyonist, maliye ve gelirler politikası da daha destekleyici noktada." diyen Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz bu dönemde özellikle 2025'ten itibaren yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda dezenflasyon programını çok güçlü bir şekilde destekleyecek bir yaklaşım içerisine geldik. Arz yönlü politikalar devam ediyor. Konut arzı artıyor. Deprem bölgesi önemli bir bölge ve bu bölgede konut açığı önemli ölçüde giderilmiş olacak. Benzer şekilde gıdayı, yenilenebilir enerjiyi önceliklendirdik. Bu konuda da ben önümüzdeki dönemde dezenflasyonist bir dinamiğin ortaya çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Merkez Bankamızın paylaştığı dezenflasyon patikası çok net, yüzde 70 olasılıkla enflasyon bu sene yüzde 24 orta nokta olmak üzere bandın içinde, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak. Gelecek sene enflasyonun yüzde 12, bir sonraki sene yüzde 8 olması öngörülüyor."

‘YURT İÇİ PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR ARTIŞ VAR’

Şimşek, sunumunda cari denge başlığına da dikkati çekti.

Cari dengenin, özellikle makrofinansal istikrar açısından çok kritik bir bileşen olduğunun altını çizen Şimşek, küresel büyümede gerçekleşen yavaşlamanın Türkiye'nin ihracatını zorladığını söyledi.

Şimşek, "Dünya ekonomisi belki yüzde 2,8 büyüyecek ama bizim ticaretimizin yoğun olmadığı Asya'yı bir kenara bırakırsak, aslında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu küresel büyüme yüzde 2'nin oldukça altında. Böyle bir konjonktürde ihracat performansının devam ediyor olması çok değerli ama ihracatla zayıflama riski tabii ki her zaman için var." ifadelerini kullandı.

İç talepte yavaşlamanın, dolayısıyla ithalatta zayıflamanın olduğunu dile getiren Şimşek, düşük petrol fiyatlarının doğrudan doğruya dış ticaret açığını aşağıya çekeceğini söyledi.

Şimşek, "Yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir artış var. Önümüzdeki yıllarda bu artış ivme kazanacak. Yeşil dönüşüm bizim yine enerji ithalatımızı sınırlıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman cari açıktaki iyileşme, sürdürülebilir cari açık hususu artık programın başarılmış, önemli bir boyutudur. Buna da riskler yok mu? Tabii ki var. Asya ihracatının ticaret savaşları nedeniyle yön değiştirmesi bizim için önemli bir risk. Buna ilişkin de ticaret politikamızı dinamik bir şekilde yeniden kurgulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.