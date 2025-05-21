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Bakan Şimşek, Doha'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu kapsamında bulunduğu Doha'da, Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen reel sektör buluşmasına katılarak, Türkiye'deki yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

21 Mayıs 2025 | 09:27
Bakan Şimşek, Doha'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da yoğun diplomasi görüşmeleri gerçekleştirdi ve Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile görüştü.

Temasları kapsamında Şimşek ilk olarak Redzepi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve doğrudan yatırımların teşviki konuları ele alındı.

Şimşek, Katar Maliye Bakanı el-Kuvari ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, Türkiye ile Katar arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin ekonomik işbirliğiyle daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi üzerinde duruldu. Ticaretin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve üçüncü ülkelerde ortak projelere yönelik işbirliği fırsatları ele alındı.

KÜRESEL SORUNLARA KARŞI TÜRKİYE'NİN DİRENCİ

Şimşek, Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen reel sektör buluşmasına da katıldı. Etkinlik, yoğun ilgi ve yüksek katılımla gerçekleştirildi. Bakan Şimşek burada kapsamlı bir sunum yaptı.

Sunumunda, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımcılar için sunduğu stratejik avantajlara dikkati çeken Şimşek, uygulanmakta olan istikrar ve reform programındaki son gelişmelere değindi, küresel ölçekte yaşanan yapısal kırılmalara rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, dinamik iş gücü, imalat ve hizmetler sektöründe sunduğu fırsatlar ve aktif sanayi politikalarıyla öne çıktığını anlattı.

Şimşek, toplantının sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Ayrıca, bu toplantıda iki ülkenin özel sektörleri arasında işbirliğini daha dinamik ve sonuç odaklı hale getirmek amacıyla ortak bir çalışma grubu kurulmasının faydalı olacağı değerlendirildi. Bu yönde atılacak bir adımın somut işbirliği alanlarının önünü açması bekleniyor.

 

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