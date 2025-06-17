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Bakan Şimşek: Enflasyondaki iyileşme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini bildirdi.

17 Haziran 2025 | 10:29
Bakan Şimşek: Enflasyondaki iyileşme devam ediyor

Şimşek, sosyal medya hesabında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz. Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu. Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir."

 

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New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
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