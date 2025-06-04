Barış Manço'nun efsane aracı sergilenecek

Açıklamaya göre, aracın yeniden Türkiye’ye kazandırılması, Barış Manço’nun oğullarının girişimleriyle mümkün oldu.

Uzun süren yasal süreçleri ve ihaleleri bizzat takip eden, aracın restorasyonunu üstlenen ve tasarımını da yenileyen Doğukan Manço, otomobili yeniden hayata döndürmüş.

Aracın bulunduğundaki ilk hali

1960'lı yıllarda Belçika'nın Liege kentine yerleşen ve aralıklarla yaşamını burada sürdüren Manço'nun 1991 model Honda Prelude aracı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço tarafından 4 sene önce bölgeyi vuran selde hasar almış halde bir depoda bulunmuştu.