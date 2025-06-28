‘Başkentimizin geleceğine yön veriyoruz’

Siyasetten kamu yönetimine eğitimden sanayiye pek çok alandaki potansiyeliyle dikkat çeken başkent Ankara, Türkiye genelinde şirketlerin yaklaşık yüzde 7’sine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın yaklaşık yüzde 9’unun Ankara’da üretildiğini söyleyen Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “Ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 51’i, en büyük bin ihracatçısının ise 60’ı Ankara’da yer alıyor” diyor.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Ankara’nın bir serbest bölgeye kavuşturulmasının önemine dikkat çeken Baran, Ankara’yı ve yeni dönem hedeflerini anlattı.

‘KALKINMA SÜRECİNE DESTEK OLUYORUZ’

“Ankara Ticaret Odası olarak yaptığımız çalışmalarla, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınma sürecine destek oluyoruz. Başkentimiz, siyasetin ve kamu yönetiminin merkezi olmasının yanı sıra sahip olduğu tarihi ve zengin kültürel mirası, üretim kapasitesi, ticaret ve turizm potansiyeliyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Ankara, Türkiye genelinde şirketlerin yaklaşık yüzde 7’sine ev sahipliği yapıyor. Bu yönüyle Ankara, bir ticaret şehri olarak da karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın yaklaşık yüzde 9’u Ankara’da üretiliyor. Ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 51’i, en büyük bin ihracatçısının ise 60’ı Ankara’da yer alıyor. 13 organize sanayi bölgesi ve 13 teknoloji geliştirme bölgesiyle Ankara aynı zamanda bir teknoloji ve sanayi şehri. Savunma sanayi, metal işleme, iş makinası üretimi gibi sektörlerde hem iç hem dış pazara önemli üretimler yapıyoruz.

350 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Ankara aynı zamanda bir eğitim şehri. 21 üniversitesinde, 20 bini yabancı yaklaşık 350 bin öğrenci eğitim görüyor. Üniversitelerimizin 12’sinde tıp fakültesi var ve en iyi hekimler yine şehrimizden yetişiyor. Ayrıca modern cihazlarla donatılmış hastane ve tedavi merkezleri ve termal tesisleriyle de sağlık turizmi için cazibe merkezi olmaya aday. Şehrimizde, kültür turizmi alanında çok önemli bir gelişme yaşandı. “Gordion Antik Kenti” ve “Aslanhane Camii” 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Bu başarı, Ankara’nın turizmde hak ettiği yeri alması açısından önem taşıyor. Turizmin, 50’yi aşkın sektörü doğrudan etkileyen, “bacasız sanayi” olarak adlandırılan önemli bir ekonomik hareketlilik yarattığını unutmamalıyız.

ALTYAPISI GELİŞİYOR

Şehrimizin ulaşım altyapısı da her geçen gün gelişiyor. Yüksek Hızlı Tren hatlarıyla Ankara, demiryolu ağında merkez konumda. Yüksek standartlarda hizmet veren Esenboğa Havalimanı’nda ise iç ve dış hat uçuşların artırılması ve havalimanına metro hattının sağlanması öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Diğer yandan, coğrafi olarak birçok lojistik avantaja sahip, sanayi, ticaret ve turizm kenti Başkentimizin bir serbest bölgeye kavuşturulması, Ankara’nın ekonomik büyümesine katkı sağlayacaktır.

Ankara Ticaret Odası olarak 68 meslek komitemizde temsil ettiğimiz üyelerimizin, ticaret ve ihracatının artması, vergi gelirlerinin yükselmesi, istihdamın gelişmesi için çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalar doğal olarak, şehrimizin gelişimini de yakından ilgilendiriyor. Başkentimizin potansiyelini ortaya çıkararak, iş dünyasının ve toplumun ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, bu doğrultuda çalışmalar yapmayı kendimize görev sayıyoruz. Geleceğe güvenle bakmak için tüm paydaşlarımızla el ele vererek, Ankara’yı hak ettiği noktaya taşımaya devam edeceğiz.”