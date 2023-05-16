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Batı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurdun batı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

16 Mayıs 2023 | 13:49
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Batı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren, İç Ege'de Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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