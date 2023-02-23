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Bazı atama kararları Resmi Gazete'de (23 Şubat 2023)

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Şubat 2023 | 09:01
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Bazı atama kararları Resmi Gazete'de (23 Şubat 2023)

Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılıklarına Furkan Metin, Serdar Öz ve Aydın Keskin Kadıoğlu atandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Fuad Gümüş görevden alınırken, kurumun yönetim kurulu üyeliği ve genel müdür yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Halil Kabadayı ile Hikmet Yıldırım'ın atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliğine Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel getirildi.

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