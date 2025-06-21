ARA
DOLAR
39,67
0,14%
DOLAR
EURO
45,70
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
4295,84
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9203,37
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Haziran 2025 | 11:00
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, 

  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine, Cem Erdem atandı.
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu,
  • Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Mesut Türkay,
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Kılınçel ve Nurettin İnce, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Barbaros Murat Köse,
  • Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Nuray Serdaroğlu Erbil,
  • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Çağlar Kaya'nın ataması yapıldı.
  • Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine, Fatih Gökyurt getirildi.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettişliklerine, yeterlilik sınavında başarı gösteren 23 ticaret müfettiş yardımcısı atandı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4295,84 0,05%
  • ALTIN ONS 3367,85 -0,08%
  • BIST 100 9203,37 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,107 0,407%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37365 0,26276%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,3997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6739 0,1355%
  • EURO/DOLAR 1,1522 0,2114%
  • EURO/TURK LIRASI 45,7013 0,3465%
  • STERLIN/DOLAR 1,3449 -0,14441%
Borsa Haberleri
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
GERİ
İLERİ
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL