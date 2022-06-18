Bitcoin Cumartesi günü 20.000 doların altını gördü. Coin Metrics verilerine göre, bitcoin fiyatı 24 saat içinde %9 düşüşle 19.217.81 doları gördü. Bitcoin 20.000 dolar seviyesinin altını en son Aralık 2020′de görmüştü. Bitcoin, geçen yıl Kasım ayında 69.000 dolarlık rekor seviyeye ulaştığından bu yana %70’ten fazla düştü.

Kripto piyasasının önemli para birimlerinden olan Ether de 1.000 doların altına geriledi.

Ether, %10 düşüşle Ocak 2021′den bu yana en düşük seviyesi olan 997.75 dolara geriledi. Kasım ayında 5.000 dolara yakındı.

CNBC’nin haberinde düşüşle ilgili “Kripto yatırımcıları, ABD Merkez Bankası’nın agresif faiz artırımlarıyla ve büyük oyuncuları finansal zorluğa iten kötüleşen likidite sıkışıklığıyla boğuşuyor. Fed Çarşamba günü oranları 75 baz puan artırarak 1994′ten bu yana en büyük artışı kaydetti. Bu, hisse senetleri ve kripto para dahil her türden riskli varlıklardan geri çekilmeye yol açtı” yorumu yapıldı.

Öte yandan Kripto alanı, geçen aydan bu yana yaşanan krizlerin etkisiyle sarsılıyor. En popüler stabilcoinlerden terraUSD neredeyse bir gecede çökünce, yarım trilyon dolar sektörün piyasa değerinden silinmişti.

Geçen hafta 3 milyar dolarlık kripto borç veren Celsius, para çekme işlemlerini durdurunca kripto alanında korkular artmıştı.

CNBC’nin analizinde, “Diğer bir kilit oyuncu olan Three Arrows Capital, kendi likidite krizinin ortasında. 10 milyar dolarlık kripto hedge fonunun, kripto piyasalarındaki düşüşün varlıklarının değerini düşürmesinin ardından iflasın eşiğinde olduğu bildiriliyor. 3AC, Terra’da bir yatırımcıydı ve bitcoin, eter ve solana dahil olmak üzere çok sayıda token üzerinde kaldıraçlı işlemler yaptı. Firmanın kurucu ortağı Zu Shu, “ilgili taraflarla iletişim sürecinde olduğunu ve bunu çözmeye kararlı olduğunu” söyledi” yorumu yapılıyor.

Kripto yatırım şirketi Trakx.io’da ekonomist olan Ryan Shea ise dijital varlıklardaki son stresin “doğal seçilimin kripto piyasası eşdeğeri” olduğu görüşünde ve “Bir merkez bankası olmadığında alanda faaliyet gösteren firmalarda sorumlu olacak ve olmayanlar (yani aşırı kaldıraç, zayıf risk yönetimi, zayıf güvenlik vb.) başarılı olamayacak” diyor.