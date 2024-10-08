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BofA'dan Türkiye enflasyon tahmini

Bank of America (BofA) Türkiye'ye ilişkin paylaştığı raporda enflasyonun yavaşlamaya devam edeceğini, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 43,3 olduğunu belirtti.

08 Ekim 2024 | 09:21
BofA'dan Türkiye enflasyon tahmini

Raporda "Para politikası duruşundaki sıkılık ve bazı verilerde de görüldüğü gibi yavaşlayan iç taleple beraber enflasyonun son çeyrekte düşeceği konusunda temkinli iyimseriz” denildi. Eylül ayı enflasyon verisinin baz senaryolarını değiştirmediği ve ilk faiz indiriminin Aralık'ta beklendiği belirtilen raporda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararının verilere bağlı olacağını düşünüyoruz. Enflasyonda daha fazla yukarı yönlü sürpriz görmezsek Aralık ayında 200-250 baz puan faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Eğer veriler hayal kırıklığı yaratırsa ilk faiz indirimini gelecek yılın ilk çeyreğinde görebiliriz" ifadesine yer verildi. 

Asgari ücretin yıl sonu enflasyon beklentisine yakın oranda artması durumunda aylık enflasyonun ilk çeyrekte geçici olarak ivmeleneceği, bu durumda TCMB'nin küçük adımlarla indirimlere devam edebileceği öngörülerek "2025 yılı sonu politika faizi beklentimiz yüzde 30" ifadesine yer verildi.

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Göknur Gıda'dan temettü kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
Atakey Patates'ten geri alım kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
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GERİ
İLERİ
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