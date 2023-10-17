Borlease Otomotiv'den halka arz değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre ek satış dahil satışa sunulan 51 milyon 700 bin TL nominal değerli payların tamamı satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 307 milyon 493 bin TL olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre Borlease Otomotiv halka arzı, rekor kırdığı 4 milyon 301 bin 297 olan katılımcı sayısının yanında, hisse dağıtımının yapıldığı 4 milyon 222 bin 601 yatırımcı sayısı ile de tüm zamanların en fazla yatırımcıya ulaşan halka arzı olma unvanını elde etti.

"Yüzde 40 kâr dağıtım taahhüdünün olumlu katkısı"

Açıklamaya göre şirket ve hâkim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022'de elde ettiği dağıtılabilir net dönem kârı ile 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceği net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40’ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu. Bu taahhüt yüksek yatırımcı teveccühü olarak katılımda etkisini gösterdi.

"Bu kârlılığı çok daha ileri taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borlease Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, "Çok uzun zamandır beklediğimiz ve çok ciddi hazırlandığımız bir süreci başarı ile bireysel katılımcıda rekor ile tamamladık. Çok mutluyuz. 2022'de elde ettiğimiz dağıtılabilir kârın, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceğimiz net dağıtılabilir dönem kârlarının asgari yüzde 40'ını nakit olarak dağıtacağımızı taahhüt etmiştik. Bunun yatırımcıda karşılığı olduğunu düşünüyorum. Şimdi halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı, daha önceden de söylediğimiz büyük ölçüde yatırımlara aktaracak, çok ciddi bir çalışma disiplini, doğru hamleler ile bize güvenen yatırımcımızın ortak olacağı bu kârlılığı çok daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Global arenada Türk imzası

Hancan, çok zor geçen bir dönemi hem kârlılıklarını hem kapasitelerini artırarak geride bıraktıklarını aktardı. Hancan, "1 günden 47 aya kadar kiralama taleplerine yanıt veren bir yapıya sahibiz. Türkiye'nin 7 bölgesinden de kiralama geliri elde ediyoruz. Bu kapasitedeki nadir firmalardan birisiyiz. 2020'de yaklaşık 283 milyon TL olan kiralama gelirimizi 2022 sonunda yaklaşık 736 milyon TL'ye ulaştırdık. 2023 yarıyılında 470 milyon TL'ye ulaşan kiralama gelirlerimizi yılsonu itibarıyla 1,2 milyar TL seviyesine ulaşmasını ve önceki yıla oranla yüzde 60'ın üzerinde bir büyüme ile sonuçlanması bekliyoruz. Bu da, süreçleri okumada ve doğru adımları atmada başarılı olduğumuzu gösteriyor. Piyasanın organizasyon kapasitesi olarak en iyi durumdaki markalarından birisiyiz. Halka arzdan aldığımız güven ve destek ile bu alanda en güçlü olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sixt Rent A Car olarak kısa dönemde sektör doluluk oranının biraz üzerinde olduklarının altını çizen Hancan, pazar paylarının 2022 sonu itibarıyla yüzde 7-7,5 seviyesinde olduğunu aktardı.