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Doğu Karadeniz için kar uyarısı var... Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden son tahminler...

Yeni haftada havalar nasıl olacak? Meteorolojinin haftalık hava tahmini raporlarına göre (19-25 Şubat 2023) hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz içinse kar uyarısı var.

19 Şubat 2023 | 11:34
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Doğu Karadeniz için kar uyarısı var... Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden son tahminler...

Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün (19 Şubat Pazar) iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden bugün için Doğu Karadeniz bölgesine kar uyarısı geldi. Açıklama şöyle:



Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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