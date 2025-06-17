Bugün Resmi Gazete (17 Haziran 2025) atamaları ve kararları neler? Personel alımı ilanları yayınlandı

17 Haziran Resmi Gazete kararları belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında; Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alımı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yayınlandı. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/06/2025 Tarihli ve 11226 Sayılı Kararı da Resmi Gazete'de yer aldı. İşte, 17 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları.

17 HAZİRAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9977)

YÖNETMELİKLER

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fırat Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/06/2025 Tarihli ve 11226 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

