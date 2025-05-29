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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Marmaray, otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı?

Bugün İstanbul’un Fethi’nin 572. Yıldönümü kutlanıyor. Bu özel günde toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Marmaray, otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı?" sorusuna yanıt arıyor..

29 Mayıs 2025 | 09:36
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Marmaray, otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı?

29 Mayıs 2025 Perşembe günü, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Otobüs, metro, metrobüs, vapur seferlerini kullanacak olanlar "29 Mayıs Perşembe günü ücretsiz mi olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.  

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümüne özel olarak 29 Mayıs 2025’te toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi olarak duyuruldu.

İBB’nin yaptığı açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 29 Mayıs Perşembe günü İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

Bu kapsamda, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, füniküler, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorları tüm gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

"Açıklamaya göre ücretsiz olmayacak olan hatlar şöyle:

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak."

29 MAYIS’TA MARMARAY BEDAVA MI?

Marmaray, Başkentray ve TCDD’ye bağlı diğer raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım uygulaması TCDD Taşımacılık AŞ’nin kararı doğrultusunda yapılır. Bu nedenle Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığı bilgisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Eğer ayrıca bir karar alınmadıysa Marmaray ücretli olabilir.

İstanbulluların, Marmaray’ı kullanmadan önce güncel duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

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