İngiltere’de 184 milyon sterlinlik piyango kazanan çift kimliklerini açıkladı. Ülkede bugüne kadar en büyük ikramiye 170 milyon sterlindi. Gloucester’dan Joe (49) ve Jess Thwaite (44) çifti ise 184 milyon 262 bin 899 sterlinlik ikramiye ile rekor kırmış durumda.

Gloucestershire’dan Joe ve Jess Thwaite, 10 Mayıs Salı günü yapılan EuroMillions çekilişinde 184 milyon sterlinden fazla (Yaklaşık 3.7 milyar TL) kazandı.

İlk evliliğinden de 2 çocuğu olan profesyonel satış uzmanı Thwaite ikramiye haberini aldıktan sonrası işini bırakmış. Eşi ise kız kardeşiyle birlikte işlettiği kuaför salonundaki işinden ayrılıp ayrılmamayı düşünüyor.

BBC’nin haberine göre Joe Thwaite, geçen Salı sabahı köpeklerini gezdirmek için kalktığında kazandıklarını fark etmiş, eşine söylediğinde ilk tepkisi inanmamak olmuş.

Çiftin 2 çocuklar var. Jess Thwaite, “İki çocuğumuz hep Hawaii’ye gitmekten bahsederdi, nedenini bilmiyorum ama şimdi bu rüyayı gerçekleştirebiliriz” diyor. Çift, sızdıran çatılarını düzeltmek için paranın bir kısmını kullanacaklarını söyledi.

Çift ayrıca parayı, son birkaç yıldır mali açıdan zor durumda olan aile üyelerine destek olmak için kullanmayı planlıyor.

Jess Thwaite, “Ailem ve arkadaşlarıma yalan söylemek istemiyorum, onlarla eğlenmek istiyorum” dedi.