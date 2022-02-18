Yerli haber uygulaması Bundle, bulmacaseverlerin ilgisini çeken Wordle Türkçe’yi bünyesine kattığını duyurdu. Yeni sürümünde bulmaca ve bilgi yarışmaları da bulundurmayı planlayan Bundle, bu konuda ilk adımını atmış oldu. Wordle Türkçe, artık Bundle bünyesinde oynanacak.

Wordle Türkçe, Bundle’ın ilerleyen zamanlarda hayata geçirmeyi planladığı Bundle Games’in ilk önemli girişimi olma özelliği de taşıyor.

Bundle’ın zaman içinde Bundle Games ile bu alana daha fazla yatırım yapması planlanıyor.

Bundle’ın açıklamasına göre Fatih Kadir Akın’ın dilimize kazandırdığı Wordle Türkçe şu an 445 bin aktif kullanıcıya sahip ve yeni dönemde daha popüler hale gelmesi hedefleniyor.

Bulmacalar için Wordle Türkçe’ye https://www.bundle.app/wordle-tr/ adresinden ulaşılacak.