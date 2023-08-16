Burak Özdemir (CZN Burak) ve babasına dava

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada İsmail Özdemir hazır bulundu. Duruşmada Burak Özdemir’i ise avukatı temsil etti. İsmail Özdemir, söz konusu taşınmazın kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Söz konusu taşınmazda basit tadilatta bulundum. Basit tadilat işlemi için de belediyeden izin aldım. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınacak bir durum yoktur, bu nedenle izin almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi ve beraatını talep etti.

NTV'nin haberine göre Burak Özdemir’in avukatı ise müvekkilini yurt dışında olduğu için hazır edemediğini, keşif talebinin olduğunu ve atılı suçu kabul etmediklerini söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Burak Özdemir’in avukatına müvekkilini hazır etmesi için süre verilmesine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katılma talebinin de kabulüne ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi