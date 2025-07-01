Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 11:47'de meydana gelen depremin derinliği 9.82 km... Bazı sosyal medya kullanıcıları depremin İstanbul ve Yalova'da da hissedildiğini yazdı.
AFAD verilerine göre saat 11:47'de meydana gelen depremin derinliği 9.82 km... Bazı sosyal medya kullanıcıları depremin İstanbul ve Yalova'da da hissedildiğini yazdı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-01
Saat:11:47:20 TSİ
Enlem:40.48361 N
Boylam:29.22083 E
Derinlik:9.82 km
Detay:https://t.co/mrmToVEIFg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi