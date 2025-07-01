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Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bursa'da bugün Gemlik merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

01 Temmuz 2025 | 12:02
Son Güncellenme: 01 Temmuz 2025 | 12:04
Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 11:47'de meydana gelen depremin derinliği 9.82 km... Bazı sosyal medya kullanıcıları depremin İstanbul ve Yalova'da da hissedildiğini yazdı. 

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