Bursa'daki deprem ne anlama geliyor? Naci Görür yorumu

Bugün merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD, çevre illerde de hissedilen depremin 9,82 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 11.47'de, merkez üssü Gemlik olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Saat 12.57'de ise yine Bursa Gemlik merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 10,14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



PROF. DR. NACİ GÖRÜR YORUMLADI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ilk deprem sonrası şu mesajı paylaştı: Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiryor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli.

Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiryor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli. pic.twitter.com/jMgFhw67UI — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 1, 2025



