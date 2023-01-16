Bütçe 2022'de 139 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Aralık 2022'de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 255 milyar 199 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 31,3 artışla 373 milyar 816 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 118 milyar 617 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe gelirleri 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 99,9 artarak 2 trilyon 802 milyar 355 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 83,4 yükselerek 2 trilyon 941 milyar 420 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 31 geriledi ve 139 milyar 65 milyon lira olarak kayıtlara geçti.