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Bütçe mayısta fazla verdi

​​​​​​​Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 325 milyar lira, giderleri 1 trilyon 89,7 milyar lira oldu. Buna göre bütçe mayısta 235,2 milyon dolar fazla verirken, ocak-mayıs döneminde 650 milyar 302 milyon lira açık oluştu.

16 Haziran 2025 | 11:51
Bütçe mayısta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,6 artarak 1 trilyon 324 milyar 971 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 38,3 artışla 1 trilyon 89 milyar 743 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 yükselerek 4 trilyon 689 milyar 154 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 43,8 artarak, 5 trilyon 339 milyar 456 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 235 milyar 229 milyon lira fazla verirken ocak-mayıs döneminde 650 milyar 302 milyon lira açık oluştu.

 

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Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
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