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Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne? Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da arama kurtarma faaliyetlerinin neticelendirildiğini belirterek, ilde 170 vatandaşın vefat ettiğini açıkladı.

09 Şubat 2023 | 13:51
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Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne? Bakan Nebati'den açıklama

AFAD, Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.

İlde 170 vatandaşın vefat ettiğini dile getiren Nebati, çevre illerde vefat eden 110 kişinin de ile nakledildiğini söyledi.

Nebati, bugün itibarıyla Şanlıurfa'da 3 bin 423 kişinin taburcu edildiğini, 39 kişinin acil serviste, 110 yaralının ise yoğun bakım ünitelerinde tedavilerinin devam ettiğini, 328 kişinin de hastanelerdeki servislerde tedavilerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Nebati, depremler sonrasında ilçeler de dahil olmak üzere Şanlıurfa genelinde 253 yapının kullanılamaz hale geldiğini, bunların 19'unda arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getirdi.

Nebati, şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı 117 ekibin ildeki 12 bin 172 binada hasar tespit çalışmalarını tamamladığını, diğer hasar tespit çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ifade ederek, "Şu an itibarıyla ilimizde arama kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. Tüm imkanlarımızla artık ilimizde rehabilitasyon ve yaraları sarmaya odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Deprem sonrası çadır kentlerin ivedi bir şekilde kurularak vatandaşların istifadesine sunulduğunu belirten Nebati, "İlimizde bulunan 493 toplanma noktasında da vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunmaya devam edilmektedir" dedi.

Nebati, Şanlıurfa'da üretilen temel ihtiyaç maddelerinin bir kısmını da depremden zarar gören çevre illere ulaştırmayı başardıklarını dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Bununla birlikte psikolojik destek için 22 uzman ekip ve 433 personel sahada görev yapmaktadır. İlimizde görevlerini tamamlayan tüm arama kurtarma personelimiz, araç ve tesisatları da AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen diğer illere yönlendirilmiş bulunmaktadır. 

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