Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

Capital500-Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi araştırması zirvesi ve ödül töreni Swissotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Capital dergisi tarafından geçen yıl 27’ncisi gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de özel sektörün ekonomik gücünü ortaya koydu.

Araştırmada öne çıkan şirketler, Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni ile ödüllerine kavuştu. Hepsiburada ve Sipay’in co-sponsorluğunda, Turkcell’in iletişim sponsorluğu; İGA Havalimanı İşletmeleri ve Selçuk Ecza Deposu’nun destek sponsorluğunda gerçekleştirilen törende toplam 46 kategoride 54 ödül sahiplerini buldu.

İş dünyasının liderleri aynı sahnedeydi

Tören, Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel ve Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın sunumuyla gerçekleşti. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Sipay CEO’su Semih Muşabak’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, önemli mesajlar içerdi.

Sedef Seçkin Büyük konuşmasında, 27 yıldır süregelen araştırmanın Türkiye iş dünyasının nabzını tutan en değerli projelerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Uzun soluklu araştırma projeleri profesyonel bir yaklaşım, disiplinli bir organizasyon ve özverili bir ekiple mümkün oluyor. 2023’te devreye giren enflasyon muhasebesiyle araştırma kurgumuzu güncelleyerek Türk iş dünyasının en güncel verilerini sunmayı sürdürüyoruz.”

Sipay CEO’su Semih Muşabak ise, teknolojinin iş dünyasındaki dönüştürücü etkisine vurgu yaparak “Kolektif başarı bireysel zaferlerin önüne geçiyor. Güç artık çelikten değil satır satır yazılmış kodlardan geliyor. Türkiye’nin en büyük finansal teknoloji şirketi olarak karşınızdayız” dedi.

‘Liderlerin Gelecek Senaryoları’ panelinde önemli mesajlar

Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı moderatörlüğünde gerçekleşen Liderlerin Gelecek Senaryoları adlı panelde; Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Netlog Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde iş dünyası liderleri, 2024’te küresel belirsizliklerin sektörel etkilerini değerlendirerek 2025 yılı hedeflerini ve ilk 5 aylık performanslarını paylaştılar. Ortak görüş, “resilience” (yılmazlık) kavramının bugünün ve geleceğin en kritik yetkinliği olduğu yönündeydi.

46 kategoride 54 ödül ve sahibi şöyle:

Capital500 araştırmasında sektörel bazda öne çıkan şirketler şu şekilde sıralandı:

Sektör Lider Şirket Ağaç-Orman Yıldız Entegre Bilişim Index Bilgisayar Cam Şişecam Seramik Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Çimento Oyak Çimento Demir-Çelik Ereğli Demir Çelik Dış Ticaret Altınbaş Kıymetli Madenler Elektrik-Elektronik Arçelik Rafineri Tüpraş Akaryakıt Dağıtım Petrol Ofisi Enerji Enerjisa Enerji E-Ticaret Hepsiburada (D-Market) Gemi İnşa Tersan Tersanecilik Alkollü İçecek Anadolu Efes Alkolsüz İçecek Coca-Cola İçecek Gıda Ülker Gübre Gübre Fabrikaları Hastane Acıbadem Sağlık Hizmetleri Hızlı Tüketim Hayat Kimya İlaç ve Dağıtım Selçuk Ecza İnşaat Enka İnşaat Kimya Petkim Kuyum Ahlatcı Kuyumculuk Lastik Brisa Lojistik Netlog Lojistik Hizmetler Maden Eti Bakır Makine Borusan Cat Metal Sarkuysan Mobilya Yataş Otomotiv Ford Otosan Gıda Perakende BİM Birleşik Mağazalar Giyim Perakende LC Waikiki Plastik Ravago Petrokimya Savunma Sanayi Aselsan Tarım Tiryaki Agro Tekno-Perakende Teknosa Tekstil Kordsa Telekomünikasyon Turkcell Ticaret-Hizmet İGA Havalimanı İşletmesi Turizm Odeon Turizm Tütün JTI Tütün Ürünleri Ulaştırma Türk Hava Yolları

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