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  • Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

Türkiye iş dünyasının en kapsamlı araştırmalarından biri olan Capital500 – Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi araştırmasının zirvesi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Başarılı performanslarıyla öne çıkan şirketler, ödüllerine kavuşurken “Liderlerin Gelecek Senaryoları” adlı panelde, iş dünyasının önde gelen temsilcileri gelecek öngörülerini paylaştı.

27 Mayıs 2025 | 10:55
Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

Capital500-Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi araştırması zirvesi ve ödül töreni Swissotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Capital dergisi tarafından geçen yıl 27’ncisi gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de özel sektörün ekonomik gücünü ortaya koydu. 

Araştırmada öne çıkan şirketler, Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni ile ödüllerine kavuştu. Hepsiburada ve Sipay’in co-sponsorluğunda, Turkcell’in iletişim sponsorluğu; İGA Havalimanı İşletmeleri ve Selçuk Ecza Deposu’nun destek sponsorluğunda gerçekleştirilen törende toplam 46 kategoride 54 ödül sahiplerini buldu.

İş dünyasının liderleri aynı sahnedeydi

Tören, Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel ve Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın sunumuyla gerçekleşti. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Sipay CEO’su Semih Muşabak’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, önemli mesajlar içerdi.

Sedef Seçkin Büyük konuşmasında, 27 yıldır süregelen araştırmanın Türkiye iş dünyasının nabzını tutan en değerli projelerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Uzun soluklu araştırma projeleri profesyonel bir yaklaşım, disiplinli bir organizasyon ve özverili bir ekiple mümkün oluyor. 2023’te devreye giren enflasyon muhasebesiyle araştırma kurgumuzu güncelleyerek Türk iş dünyasının en güncel verilerini sunmayı sürdürüyoruz.”

Sipay CEO’su Semih Muşabak ise, teknolojinin iş dünyasındaki dönüştürücü etkisine vurgu yaparak “Kolektif başarı bireysel zaferlerin önüne geçiyor. Güç artık çelikten değil satır satır yazılmış kodlardan geliyor. Türkiye’nin en büyük finansal teknoloji şirketi olarak karşınızdayız” dedi.

‘Liderlerin Gelecek Senaryoları’ panelinde önemli mesajlar

Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı moderatörlüğünde gerçekleşen Liderlerin Gelecek Senaryoları adlı panelde; Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Netlog Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde iş dünyası liderleri, 2024’te küresel belirsizliklerin sektörel etkilerini değerlendirerek 2025 yılı hedeflerini ve ilk 5 aylık performanslarını paylaştılar. Ortak görüş, “resilience” (yılmazlık) kavramının bugünün ve geleceğin en kritik yetkinliği olduğu yönündeydi.

46 kategoride 54 ödül ve sahibi şöyle:

Capital500 araştırmasında sektörel bazda öne çıkan şirketler şu şekilde sıralandı:

SektörLider Şirket
Ağaç-OrmanYıldız Entegre
BilişimIndex Bilgisayar
CamŞişecam
SeramikKaleseramik Çanakkale Kalebodur
ÇimentoOyak Çimento
Demir-ÇelikEreğli Demir Çelik
Dış TicaretAltınbaş Kıymetli Madenler
Elektrik-ElektronikArçelik
RafineriTüpraş
Akaryakıt DağıtımPetrol Ofisi
EnerjiEnerjisa Enerji
E-TicaretHepsiburada (D-Market)
Gemi İnşaTersan Tersanecilik
Alkollü İçecekAnadolu Efes
Alkolsüz İçecekCoca-Cola İçecek
GıdaÜlker
GübreGübre Fabrikaları
HastaneAcıbadem Sağlık Hizmetleri
Hızlı TüketimHayat Kimya
İlaç ve DağıtımSelçuk Ecza
İnşaatEnka İnşaat
KimyaPetkim
KuyumAhlatcı Kuyumculuk
LastikBrisa
LojistikNetlog Lojistik Hizmetler
MadenEti Bakır
MakineBorusan Cat
MetalSarkuysan
MobilyaYataş
OtomotivFord Otosan
Gıda PerakendeBİM Birleşik Mağazalar
Giyim PerakendeLC Waikiki
PlastikRavago Petrokimya
Savunma SanayiAselsan
TarımTiryaki Agro
Tekno-PerakendeTeknosa
TekstilKordsa
TelekomünikasyonTurkcell
Ticaret-HizmetİGA Havalimanı İşletmesi
TurizmOdeon Turizm
TütünJTI Tütün Ürünleri
UlaştırmaTürk Hava Yolları

Özel Kategorilerde Zirvedekiler

En Çok İhracat Yapan Şirketler

  1. Türk Hava Yolları
  2. Ford Otosan
  3. Arçelik

En Çok İstihdam Yaratan Şirketler

  1. BİM
  2. Türk Hava Yolları
  3. LC Waikiki

En Çok Kâr Eden Şirketler

  1. Türk Hava Yolları
  2. Tüpraş
  3. Ford Otosan

Ciroya Göre En Büyük Şirketler

  1. Tüpraş
  2. Türk Hava Yolları
  3. Ahlatcı Kuyumculuk

 

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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Mayıs)
Borsada dün bedelli başvurusu duyuran 2 şirket
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
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Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
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