Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

Capital500-Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi araştırması zirvesi ve ödül töreni Swissotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Capital dergisi tarafından geçen yıl 27’ncisi gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de özel sektörün ekonomik gücünü ortaya koydu.
Araştırmada öne çıkan şirketler, Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni ile ödüllerine kavuştu. Hepsiburada ve Sipay’in co-sponsorluğunda, Turkcell’in iletişim sponsorluğu; İGA Havalimanı İşletmeleri ve Selçuk Ecza Deposu’nun destek sponsorluğunda gerçekleştirilen törende toplam 46 kategoride 54 ödül sahiplerini buldu.
İş dünyasının liderleri aynı sahnedeydi
Tören, Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel ve Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın sunumuyla gerçekleşti. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Sipay CEO’su Semih Muşabak’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, önemli mesajlar içerdi.
Sedef Seçkin Büyük konuşmasında, 27 yıldır süregelen araştırmanın Türkiye iş dünyasının nabzını tutan en değerli projelerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Uzun soluklu araştırma projeleri profesyonel bir yaklaşım, disiplinli bir organizasyon ve özverili bir ekiple mümkün oluyor. 2023’te devreye giren enflasyon muhasebesiyle araştırma kurgumuzu güncelleyerek Türk iş dünyasının en güncel verilerini sunmayı sürdürüyoruz.”
Sipay CEO’su Semih Muşabak ise, teknolojinin iş dünyasındaki dönüştürücü etkisine vurgu yaparak “Kolektif başarı bireysel zaferlerin önüne geçiyor. Güç artık çelikten değil satır satır yazılmış kodlardan geliyor. Türkiye’nin en büyük finansal teknoloji şirketi olarak karşınızdayız” dedi.
‘Liderlerin Gelecek Senaryoları’ panelinde önemli mesajlar
Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı moderatörlüğünde gerçekleşen Liderlerin Gelecek Senaryoları adlı panelde; Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Netlog Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen konuşmacı olarak yer aldı.
Panelde iş dünyası liderleri, 2024’te küresel belirsizliklerin sektörel etkilerini değerlendirerek 2025 yılı hedeflerini ve ilk 5 aylık performanslarını paylaştılar. Ortak görüş, “resilience” (yılmazlık) kavramının bugünün ve geleceğin en kritik yetkinliği olduğu yönündeydi.
46 kategoride 54 ödül ve sahibi şöyle:
Capital500 araştırmasında sektörel bazda öne çıkan şirketler şu şekilde sıralandı:
|Sektör
|Lider Şirket
|Ağaç-Orman
|Yıldız Entegre
|Bilişim
|Index Bilgisayar
|Cam
|Şişecam
|Seramik
|Kaleseramik Çanakkale Kalebodur
|Çimento
|Oyak Çimento
|Demir-Çelik
|Ereğli Demir Çelik
|Dış Ticaret
|Altınbaş Kıymetli Madenler
|Elektrik-Elektronik
|Arçelik
|Rafineri
|Tüpraş
|Akaryakıt Dağıtım
|Petrol Ofisi
|Enerji
|Enerjisa Enerji
|E-Ticaret
|Hepsiburada (D-Market)
|Gemi İnşa
|Tersan Tersanecilik
|Alkollü İçecek
|Anadolu Efes
|Alkolsüz İçecek
|Coca-Cola İçecek
|Gıda
|Ülker
|Gübre
|Gübre Fabrikaları
|Hastane
|Acıbadem Sağlık Hizmetleri
|Hızlı Tüketim
|Hayat Kimya
|İlaç ve Dağıtım
|Selçuk Ecza
|İnşaat
|Enka İnşaat
|Kimya
|Petkim
|Kuyum
|Ahlatcı Kuyumculuk
|Lastik
|Brisa
|Lojistik
|Netlog Lojistik Hizmetler
|Maden
|Eti Bakır
|Makine
|Borusan Cat
|Metal
|Sarkuysan
|Mobilya
|Yataş
|Otomotiv
|Ford Otosan
|Gıda Perakende
|BİM Birleşik Mağazalar
|Giyim Perakende
|LC Waikiki
|Plastik
|Ravago Petrokimya
|Savunma Sanayi
|Aselsan
|Tarım
|Tiryaki Agro
|Tekno-Perakende
|Teknosa
|Tekstil
|Kordsa
|Telekomünikasyon
|Turkcell
|Ticaret-Hizmet
|İGA Havalimanı İşletmesi
|Turizm
|Odeon Turizm
|Tütün
|JTI Tütün Ürünleri
|Ulaştırma
|Türk Hava Yolları
Özel Kategorilerde Zirvedekiler
En Çok İhracat Yapan Şirketler
- Türk Hava Yolları
- Ford Otosan
- Arçelik
En Çok İstihdam Yaratan Şirketler
- BİM
- Türk Hava Yolları
- LC Waikiki
En Çok Kâr Eden Şirketler
- Türk Hava Yolları
- Tüpraş
- Ford Otosan
Ciroya Göre En Büyük Şirketler
- Tüpraş
- Türk Hava Yolları
- Ahlatcı Kuyumculuk