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Cari açık 10 ayda yüzde 1.854 yükseldi

Cari açık ekimde 359 milyon dolar olurken, yılın ilk 10 ayında 38 milyar 176 milyon dolara ulaştı.

12 Aralık 2022 | 10:14
Son Güncellenme: 12 Aralık 2022 | 11:06
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Cari açık 10 ayda yüzde 1.854 yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, ekimde cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, ocak-ekim döneminde cari işlemler açığı 38 milyar 176 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık cari işlemler açığı da 43 milyar 454 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ekimde 8 milyar 643 milyon dolar, ocak-ekim döneminde 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ekimde 6 milyar 463 milyon dolar olurken, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 184 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi ekimde 652 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 54 milyon dolar net giriş kaydetti.

Öte yandan, eylül ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 966 milyon dolardan 2 milyar 883 milyon dolara revize edildi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 869 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 48,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 743 milyon dolar, portföy yatırımlarından da 302 dolarlık net giriş kaydedildi.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 417 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 125 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 394 milyon dolar net geri ödeme yaparken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 500 milyon dolar ve 22 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ekimde 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 935 milyon dolar, Türk lirası cinsinden de 483 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 418 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar 557 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise, sırasıyla 93 milyon dolar ve 133 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler ekimde net 5 milyar 59 milyon dolar arttı.

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